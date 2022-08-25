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Gazetecinin Annesi Toprağa Verildi
Alanya’nın sevilen gazetecilerinden Mert Cantürk’ün annesi Nesrin Cantürk bir süredir tedavi gördüğü Alanya Eğitim ve Araştırma hastanesinde hayatını kaybetti.
GÜNDEM 25.08.2022, 12:24 25.08.2022, 12:45 Mihriye Özkan
Alanya’nın sevilen gazetecilerinden Mert Cantürk’ün annesi Nesrin Cantürk bir süredir tedavi gördüğü Alanya Eğitim ve Araştırma hastanesinde hayatını kaybetti.
Elmalı eşrafından Bülent Cantürk’ün eşi, gazeteci Mert Cantürk’ün annesi Nesrin Cantürk bir süredir tedavi görüyordu. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatan Cantürk 65 yaşında doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cantürk bugün Kestel Mahallesi’ndeki evlerinden alınarak Kestel Hanönü Mezarlığı’na defnedildi. Yedigün Haber merhumeye Allah’tan rahmet, meslektaşımız Mert Cantürk ve ailesine sabır diler.
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