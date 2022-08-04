Fenercioğlu’ndan Sünnet Şöleni

Sünnet Şölenine Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, ALTSO Başkanı Mehmet şahin, Emniyet Müdürü, Alanya Müftüsü oda başkanları ve sünnet olan çocukların aileleri katıldılar. Müftü İlhan’ın duası başlayan şölende çocuklar için renkli aktivitelerde yer aldı. Palyaço, kukla gösterileri ve sihirbaz gösterileri ile eğlenen çocuklar hem sünnet oldular hem de eğlendiler.