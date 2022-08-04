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Fenercioğlu’ndan Sünnet Şöleni
Alanyalı iş insanı ve Fenercioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, 100’ün üzerinde çocuğu sünnet ettirdi.
GÜNDEM 04.08.2022, 13:38 Meliha Yılmaz
Sünnet Şölenine Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, ALTSO Başkanı Mehmet şahin, Emniyet Müdürü, Alanya Müftüsü oda başkanları ve sünnet olan çocukların aileleri katıldılar. Müftü İlhan’ın duası başlayan şölende çocuklar için renkli aktivitelerde yer aldı. Palyaço, kukla gösterileri ve sihirbaz gösterileri ile eğlenen çocuklar hem sünnet oldular hem de eğlendiler.
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|2. Alanyaspor
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|3. Ankaragücü
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|4. Antalyaspor
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|5. Beşiktaş
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|6. Karagümrük
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|7. Fenerbahçe
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|8. Galatasaray
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|9. Gaziantep FK
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|10. Giresunspor
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|11. Hatayspor
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|12. Başakşehir
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|13. İstanbulspor
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|14. Kasımpaşa
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|15. Kayserispor
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|16. Konyaspor
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|19. Ümraniye
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|1. Adanaspor
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|2. Altay
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|3. Altınordu
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|6. Boluspor
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|7. Denizlispor
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|8. Erzurumspor
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|9. Eyüpspor
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|10. Gençlerbirliği
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|11. Göztepe
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|12. Keçiörengücü
|0
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|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
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|14. Pendikspor
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|15. Rizespor
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|16. Sakaryaspor
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|17. Samsunspor
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|18. Tuzlaspor
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|19. Ö.K Yeni Malatya
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|Takımlar
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|1. Bournemouth
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|2. Arsenal
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|13. M.City
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|16. Nottingham Forest
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|19. West Ham United
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|20. Wolverhampton Wanderers
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|1. Almeria
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|3. Atletico Madrid
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|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
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|7. Elche
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|8. Espanyol
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|9. Getafe
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|10. Girona
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|11. Mallorca
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|12. Osasuna
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|13. Rayo Vallecano
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|14. Real Betis
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|15. Real Madrid
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|16. Real Sociedad
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|17. Real Valladolid
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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