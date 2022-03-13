Fenerbahçe, Deplasmanda Alanyaspor'u 5-2 Yendi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor, ligde sıralama yarışı verdiği Fenerbahçe'yi konuk etti. Zorlu mücadelede gülen ekip 4-2'lik skorla Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler 26'da Rossi'nin aşırtma golü ile 1-0 öne geçti. 32'de Serdar Dursun'un şutu direkten döndü. İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile başladı. Alanyaspor'un çıkarken kaptırdığı topta Mesut pasını Rossi'ye aktardı. Bu oyuncunun şutunda direkten gelen topa Zacj dokunmak istedi ancak Awaziem'in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Mesut Özil, Marafona ve topu farklı köşelere göndererek skoru 2-0'a getirdi.

TAYFUR'UN DUBLESİ YETMEDİ

Alanyaspor'da maçın en iyi oyuncusu Tayfur Bingöl oldu. 53. dakikada Emre Akbaba'nın asistinde şık bir gol atan Tayfur skoru 2-1'e getirdi. 68'deki Alanyaspor atağında Novais'in sert şutunu kaleci Altay çıkardı. Dönen topu takip eden Tayfur, topu filelere göndererek kendisinin ve takımının 2. golünü atarak maçta 2-2'lik eşitliği sağladı. Turuncu yeşilli takımın ataklarında Altay'ın kurtarışları maça damga vurdu. Konuk ekip 78'de Arda Güler, 90. dakikada Pelkas ve 90+4. dakikada da Berisha ile 3 gol daha bularak mücadeleyi 5-2 kazandı. Alanyaspor bu mağlubiyetle 46 puanda kaldı. Fenerbahçe ise 50 puana yükseldi.