Esnaf Saat Uygulamasının Yeniden Düzenlenmesini İstiyor

Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci ve esnaf önceki gün AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu'yu ziyaret ederek saat 01.00’de sona eren müzik yayın saatinin uzatılmasıyla ilgili talepte bulunmuştu.Toklu da konuyla ilgili milletvekillerini arayarak esnafın talebini iletmişti. Toklu’yu ziyaret etmesinin ardından açıklamalarda bulunan Değirmenci, kendilerinin resmi talebinin saat 02.00 olduğunu ancak esnafın saat 03.00’ü istediğini söyledi. Değirmenci, “Pandeminin hemen ardından İçişleri Bakanlığı müzik yayın saatini saat 24.00’te sona erecek şekilde karar almıştı. O günlerde biz saat 24.00’ün de çok erken olduğunu söylüyorduk. Daha sonra yapılan düzenlemeyle müzik yayınlarının kesilmesi saat 01.00’e alındı. Yaz saati uygulamasıyla ve turizm sezonunun başlamasıyla beraber bölgemizde özellikle eğlence sektöründe ve restoranlarda müzik yayınının saat 01.00’de kapatılmasının sıkıntı olduğunu gördük. Bununla ilgili geçtiğimiz cuma günü İçişleri Bakanlığı’na yazı yazmıştık. Restorancı arkadaşlarımız bakanlığımıza yazmış olduğumuz yazının ardından bizlerle görüşmek istedi. Beraber AK Parti İlçe Teşkilatı’na gittik. Burada genel manada talep saat 03.00 olarak çıktı. AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu da toplantıda Antalya ve Genel İdare Kurulu’ndaki milletvekilleriyle görüşerek müzik yayınının kapatılmasının saat 03.00’e alınmasıyla ilgili taleplerimizi söyledik. Onlar da Türkiye’nin her yerinde aynı durumun yaşandığını, Ege ve Akdeniz bölgelerinden bu talebin geldiğini ifade ederek, bunun değerlendirileceğini ve en kısa süre içerisinde yeni karar alınacağını söylediler. Bu vesileyle de esnafın bir nebze sorununu çözmüş olduk. Yerelde de kaymakamlık, emniyet ve diğer kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte bu mesele çözülmüş olacak. 2022 turizm sezonuna da girerken esnafımızdan isteklerimiz oldu. Daha disiplinli, Alanya’ya yakışır şekilde hizmet etmelerini, sokaklarındaki olumsuzluklara karşı da duyarlı olmalarını, özellikle eğlence sektöründe olabilecek herhangi bir olumsuzluğu bize bildirmelerini rica ettik” dedi.

“AŞÇI, PİDECİ BULMAKTA SIKINTI ÇEKİYORUZ”

Öte yandan, Değirmenci otellerin açılması ve online firmaların gelişmesiyle yeni istihdam alanları ortaya çıktığı için restoran ve lokantalarda çalışan bulmakta zorlandıklarını açıkladı. Değirmenci, “Pandemi döneminde online satışların gelişmesi ile sektör olarak personel kaybı yaşadıklarını söyledi. Değirmenci, “Pandemi ile beraber lokanta, restoranların kapatılması sonucunda online satışların artması, bu firmaların çok aktif hale gelmesi onların moto kurye ihtiyaçlarını ortaya çıkardı. Bu ihtiyaç ortaya çıkınca diğer iş yerlerinde işsiz kalan insanların buralara yönelmesi sonucu bizim sektördeki personel sayımız azaldı. Gidenlerin yerine personel istihdam etmek biraz daha zor oluyor. Şu anda birçok işletmemizde kalifiye eleman sorunumuz var. Özellikle otellerin de açılmasıyla beraber bu sorunu daha çok yaşıyoruz. Burada insanların biraz daha duyarlılığa ihtiyacı var. Kış aylarında lokantalarda, restoranlarda istihdam edilen personelin yazın iş yerlerini terk edip otellere yönelmeleri doğru bir anlayış değil. Kışın personele sahip çıkan esnafa yazın da çalışanların sahip çıkması gerekiyor. Önümüzdeki süreçte eleman sıkıntısı çözülür diye umuyorum ama otellerin açılması ve online firmaların gelişmesi yeni istihdam alanları doğurduğu için restoran ve lokantalarımızda aşçı, özellikle sanatkar, pideci bulmakta sıkıntı çekiyoruz” diye konuştu.

“HİÇ KİMSENİN KAZANMADIĞI PARALARI KAZANACAKLAR”

İnsanların ağır işte çalışmak istemediğini söyleyen Değirmenci, “Herkes çok rahat ve hafif işlerde çalışarak çok para kazanmak istiyor ama böyle bir hayat tarzı yok. Toplumun dinamikleri açısından herkesin yapması gereken işler var. Birilerinin bu işlere sahip çıkması gerekiyor. Sadece lokanta, restoran sektöründe değil, tüm sektörlerde eleman ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu nedenle devlet meslek lisesi memleket meselesi diyerek projeler başlattı. İnsanları yöneltmeye çalışıyoruz ama hala maalesef başka kanallara yöneliyorlar. İlerleyen yıllarda hiç kimsenin kazanmadığı paraları meslek erbapları kazanacak diye düşünüyorum. O yüzden her çocuğumuz mimar, mühendis, avukat olacak diye bir şart yok. Çocuklarımızı meslek liselerine yönlendirmekte fayda var diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.