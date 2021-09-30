Eski devlet hastanesi yıkılacak, yeni sağlık merkezi yapılacak
AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu bugün, Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür’ü ağırladı. Başkan Toklu görüşme sonrası “Eski Alanya Devlet Hastanesi'nin yıkım aşaması tamamlandıktan sonra Alanya’ya hizmet verecek güzel bir sağlık merkezinin yapımına başlanacaktır.” dedi.
Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür bugün Alanya’ya geldi. Hülür, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu’yu parti binasında ziyaret etti. İkili bir görüşme gerçekleştirerek fikir alış verişinde bulundular ve çalışmalara değerlendirdiler.
BAŞKAN TOKLU AÇIKLADI
Başkan Toklu görüşme sonrası yaptığı değerlendirmede, “Antalya İl Sağlık Müdürü Sn. Dr. Ünal Hülür'ü İlçe Teşkilatımızda ağırladık. Alanya'mıza sağlık alanında kazandırılacak yeni yatırımların istişaresini ve değerlendirmesini yaptık. Eski Alanya Devlet Hastanesi'nin yıkım aşaması tamamlandıktan sonra Alanya’ya hizmet verecek güzel bir sağlık merkezinin yapımına başlanacaktır.” dedi.
8. İSTASYON İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Başkan Toklu görüşmenin ardından Alanya İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nadir Aldemir ile birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 112 istasyonun yerinde incelemelerde bulundu. Alanya’nın 8’inci 112 istasyonu için çalışmaların başlayacağını belirten Başkan Toklu, sağlık konusunda çalışmaların devam edeceğini belirtti.
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