Erdem’den Konaklı Çıkarması
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Eray Erdem, seçim çalışmaları kapsamında Konaklı’da idi. Erdem, Konaklı’da faaliyet gösteren tüm işletmeleri ve Konaklı Pazar Yeri’ndeki Pazar esnafını ziyaret etti.
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 5 Kasım’da gerçekleştirilecek genel kurulunda Başkan Adayı olan Eray Erdem, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. “Tercih sizin Alanya hepimizin” sloganı ile seçim çalışmalarına devam eden Eray Erdem oy hakkı olsun olmasın tüm esnafları ve iş insanlarını ziyaret ediyor. Erdem’in son durağı Alanya’nın turizm anlamında en önemli bölgelerinden olan Konaklı Mahallesi idi. Sabah erken saatlerde Konaklı Akça Pastanesi’nde ekibi ile birlikte kahvaltı yapan Erdem, ardından ziyaretlerine başladı. Erdem’e çok sayıda çalışma arkadaşı da eşlik etti.
PAZAR YERİ’NDE İŞ İNSANLARI İLE GÖRÜŞTÜ
Konaklı Pazar Yeri’nde yer alan iş yerlerini ziyaret eden Eray Erdem, pazarcıların hatrını da sordu. Konaklı Pazar Yeri esnafı da Erdem’in ziyaretinden dolayı memnun olduğunu dile getirdi.
ERDEM’E YOĞUN İLGİ
Konaklı Pazar Yeri’nin ardından Konaklı’da faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret eden Eray Erdem ekibi ile birlikte hayırlı işler temennisinde bulundu. Konaklı’da işletmeciler Erdem ve ekibine yoğun ilgi gösterirken seçimde başarı dilediler. ALTSO Başkan Adayının yolu sık sık birlikte fotoğraf çektirmek isteyenler tarafından kesildi.
YAMAN’A ZİYARET
ALTSO Başkan Adayı Eray Erdem, Konaklı ziyaretleri sırasında Alanya Belediye Meclis Üyesi ve Hal işletmecilerinden Hüseyin Yaman’ı da ziyaret etti. Uzun yıllar birlikte çalışmalar gerçekleştiren Yaman ve Erdem birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0