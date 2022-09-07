Erdem’den Konaklı Çıkarması

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 5 Kasım’da gerçekleştirilecek genel kurulunda Başkan Adayı olan Eray Erdem, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. “Tercih sizin Alanya hepimizin” sloganı ile seçim çalışmalarına devam eden Eray Erdem oy hakkı olsun olmasın tüm esnafları ve iş insanlarını ziyaret ediyor. Erdem’in son durağı Alanya’nın turizm anlamında en önemli bölgelerinden olan Konaklı Mahallesi idi. Sabah erken saatlerde Konaklı Akça Pastanesi’nde ekibi ile birlikte kahvaltı yapan Erdem, ardından ziyaretlerine başladı. Erdem’e çok sayıda çalışma arkadaşı da eşlik etti.

PAZAR YERİ’NDE İŞ İNSANLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Konaklı Pazar Yeri’nde yer alan iş yerlerini ziyaret eden Eray Erdem, pazarcıların hatrını da sordu. Konaklı Pazar Yeri esnafı da Erdem’in ziyaretinden dolayı memnun olduğunu dile getirdi.

ERDEM’E YOĞUN İLGİ

Konaklı Pazar Yeri’nin ardından Konaklı’da faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret eden Eray Erdem ekibi ile birlikte hayırlı işler temennisinde bulundu. Konaklı’da işletmeciler Erdem ve ekibine yoğun ilgi gösterirken seçimde başarı dilediler. ALTSO Başkan Adayının yolu sık sık birlikte fotoğraf çektirmek isteyenler tarafından kesildi.

YAMAN’A ZİYARET

ALTSO Başkan Adayı Eray Erdem, Konaklı ziyaretleri sırasında Alanya Belediye Meclis Üyesi ve Hal işletmecilerinden Hüseyin Yaman’ı da ziyaret etti. Uzun yıllar birlikte çalışmalar gerçekleştiren Yaman ve Erdem birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.