Ela Bebek Ve Ailesinden Başkan Yücel’e Ziyaret

Alanya’da yaşayan Hayrullah ve Nuray Ünal’ın 6 aylık bebekleri Ela için geçtiğimiz ay SMA tip 1 teşhisi konmuştu. Ela bebeğin sağlığına kavuşması için 27 Milyon TL’nin bir an önce toplanması gerekiyor. Kampanya çalışmalarına hız veren Ünal ailesi bugün Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i makamında ziyaret etti. Tedavileri için sürelerinin çok kısıtlı olduğunu belirten Ünal ailesi herkesten yardım istediklerini belirtti.