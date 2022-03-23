Ela Bebek ve Ailesi Başkan Şahin’i Ziyaret Etti

Alanya’da yaşayan SMA tip 1 hastası Ela bebeğin sağlığına kavuşması için 27 Milyon TL’nin bir an önce toplanması gerekiyor. Bu yüzden kampanya çalışmalarına hız veren Ünal ailesi ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i makamında ziyaret etti. Tedavileri için sürelerinin çok azaldığını belirten Ünal ailesi ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Aile, ziyarette bebeklerinin sağlık durumu ve kampanya hakkında Başkan Şahin’e bilgi verdiklerini belirtti.