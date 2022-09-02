Ela Bebek Pazartesi Günü Dubai Yolcusu

Alanya, SMA savaşçısı Ahmet bebeğin ardından Ela bebeğin tedavisi için gerekli parayı da sadece 375 bin dolar eksikle tamamladı. Hafta sonu bu para da bulunacak ve Ela pazartesi günü Dubai'ye uçacak.

REKOR KIRILMIŞTI

Hem Ela bebeğe destek olmak hem de bağış yapmak isteyenleri teşvik etmek amacıyla günün ilk bağışını yapan Cleopatra Ink Tattoo ve Piercing Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Karadere, Ela bebeğin yardım kampanyasına 1 milyon liralık destekte bulunmuştu. Karadere’nin ardından bir diğer destek de Ela bebeğin kampanya sürecini başından beri takip eden Alanya’da emlak sektörünün öncülerinden olan Nihat Tufan’dan geldi. Nihat Tufan da 1 milyon liralık bağışıyla Ela bebeği yalnız bırakmadı.

KARADERE'NİN ÇAĞRISIYLA 5 MİLYON 130 BİN LİRA TOPLANDI

Karadere’nin yakın çevresine çağrılarıyla bağışların her dakika katlandığı, Ela bebeğin tedavisine adım adım yaklaştığı heyecan dolu 6 saatlik yayının sonunda 5 milyon 130 bin lira gibi rekor bir bağış toplanmıştı. Karadere’nin yurtdışı bağlantıları aracılığıyla topladığı paraların da eklenmesiyle birlikte bu rakamın çok daha yukarılara çıkabileceği belirtilmişti.