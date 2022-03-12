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Ela Bebek İçin Kermes Düzenlendi
Alanya’da yaşayan SMA Tip 1 hastası Ela bebek için Telekom Kavşağı’ndaki irtibat çadırında ikinci kez kermes düzenlendi.
GÜNDEM 12.03.2022, 12:48 Meliha Yılmaz
Alanya’da SMA hastası Ela bebeğin tedavisi için bugün ikinci kez kermes düzenlendi. Türk Telekom Hal Kavşağı’ndaki irtibat çadırında düzenlenen kermese birçok Alanyalı vatandaş destek verdi.
Kermes gün sonuna kadar devam edecek.
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