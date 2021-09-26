Dünyaca ünlü boksörü Alanya’ya Kurt Safir getiriyor

Alanya’nın en önemli firmalarından Kurt Safir İnşaat Grubu, “Alfirdaus Residence Villa & Hotel Projesi” için dünyaca ünlü boksör Khabib Nurmagomedov'u Türkiye’ye davet etmişti. Projede yer alacak olan ünlü isim, bugün İstanbul’a iniş yaptı. Nurmagomedov'u havalimanında Kurt Safir İnşaat Genel Müdürü Esat Kurt ve Alfirdaus Proje Müdürü Um Muhammad karşıladılar.

Esat Kurt ve Khabib Nurmagomedov karşılama sonrası İstanbul Çırağan Sarayı Kempinski Otel’inde ön görüşme gerçekleştirdiler. Çırağan Sarayı’nda başlayan görüşmelerin, Alanya’da devam edeceği belirtildi. Alanya’da proje ziyareti gerçekleştirilecek ve ünlü boksör Khabib Nurmagomedov Alanya ve Antalya turu yapacak.

Khabib Nurmagomedov ilk görüşmede Türkiye’yi çok sevdiğini ve burada iş birliklerine devam edeceğini belirtti. Kurt Safir İnşaat Genel Müdürü Esat Kurt ise, Khabib Nurmagomedov ile yapacakları iş birliğini tüm dünyaya taşıyacaklarını söyledi.