'Duha Koca' Alanya'da Hayata Veda Etti
Alanya'da çekilen Dede Korkut öyküsü 'Deli Dumrul' filminde Dumrul'un babası Duha Koca'yı canlandıran emekli ilçe milli eğitim müdürü Aziz Alkaşı vefat etti
GÜNDEM 06.04.2022, 08:34 Meliha Yılmaz
Alanya 2021 Tüm Emekliler Sendikası Başkanı Mehmet Güldal'ın da kayınpederi olan Aziz Alkaşı, Alanya'nın sevilen simalarındandı.
CHP'li kimliği ile de tanınan Alkaşı'nın vefatına ilişkin partisinden şu açıklama yapıldı:
"Gülistan Güldal, Necla Alkaşı, Necdet ve Necmi Alkaşı'nın babaları, İsmail Alkaşı'nın abisi, Mehmet Güldal'ın kayınpederi, üyemiz emekli öğretmen Aziz Alkaşı ebediyete intikal etmiştir. 6 Nisan'da Dinek'teki Alanya Belediye Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Hacıbaba Mezarlığı'na defnedilecektir. Allah rahmet eylesin."
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