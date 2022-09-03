Dr. Ender Saraç ‘Bol bol Alanya Avokadosu Tüketin’
Bizim Dünyamız Vakfı, iklim değişikliği ve çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla İstanbul boğazı ve Marmara’yı kapsayan gemi turu düzenledi. Organizasyona katılan ünlü isim Dr. Ender Saraç Alanya Avokadosu ‘nu öve öve bitiremedi.
İklim değişikliği ve çevre duyarlılığı adına farkındalık yaratmak amacıyla önemli bir organizasyona imza atan Bizim Dünyamız Vakfı, birbirinden önemli isimler ve yerli/yabancı gazetecileri bir araya getirdi. Katılımcılar arasında Türkiye’nin yakından tanıdığı isim Dr. Ender Saraç ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de vardı. Vakfın ev sahipliğinde İstanbul boğazı ve Marmara’yı kapsayan gemi turuna katılan KGK Başkanı Dim, “ Vakıf başkanı Kahraman Halisçelik kardeşimi kutlarım. Bizim Dünyamız Vakfı mütevelli heyeti üyeleri Dr. Ender Saraç ve Ressam İsmail Acar ile Alanya sohbeti de yaptık. Konuklara Alanya avokadosu ikram ettik. Önümüzdeki yıl Alanya olarak da benzeri bir organizasyona ev sahipliği yapmak üzere sözleştik” dedi. Alanya Avokadosu’ndan övgüyle söz eden Dr. Ender Saraç ise, “Artık ülkemizde de çok kaliteli avokado Alanya’da üretiliyor. Lezzeti de aroması da çok farklı. Bol bol tüketelim” dedi.
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