Din Görevlilerini Satın Alabilecek Bir Darphane Yoktur

Özdemir yaptığı açıklamada, ‘’Din görevlisinin itibarı, onuru ve saygınlığı para ile ölçülemez. Yer yüzünde din görevlilerinin saygılığını, izzet ve itibarını satın alabilicek tedavülde olan bir banknot yoktur, asla olamaz, hiç bir darphane de din görevlisinin iradesini satın alacak bir banknot basamaz. Bütün servetinizi satsanız bir tane din görevlisinin izzet, itibar, onur ve saygınlığını asla satın alamazsınız. Hiç kimsenin gücü de buna yetmez. Yetkili sendikanın din görevlilerine her üye yapan kişi için 30 TL vereceğiz denmesi, yönetim kurulu karalı alması sendikacılığın ayağa düşürülmesinin açık bir göstergesi, utanç vesikasıdır. Diyanet personelinin izzet, itibar ve saygınlığı Diyanet Birlik-Sen olarak KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR. Herkes haddini bilmelidir. Diyanet Birlik-Sen olarak asla böyle çirkin, bayağı,yüz kızartıcı işlerle üye yapma, üye devşirme işlerine tevessül etmeyeceğiz. Alnımızın akıyla, bilgimiz, ilgimiz ve cesaretimizle ilkeli, ahlaklı, hiç kimsenin emeğini çalmadan, üyelerimizin hakkını gasp ettirmeden sendikacılık yapacağız’’ dedi.