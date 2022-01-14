Demirtaş’ta Feci Kaza 1 Ölü

Edinilen bilgiye göre kaza bugün saat 14:00 sularında Demirtaş Karakolu karşısında meydana geldi. İki Rus bayan turist motosikletleriyle Alanya’dan Gazipaşa istikametine giderken bir anda sağa dönüş yapmak istedi. Kamyonun altında kalan Rus bayan turist kazada olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ve polis ekipleri soruşturma başlattı.