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Demirtaş’ta Feci Kaza 1 Ölü
D-400 karayolu Demirtaş Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında Rus uyruklu bayan turist kamyonun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.
GÜNDEM 14.01.2022, 14:56 Zeynep Oktay
Edinilen bilgiye göre kaza bugün saat 14:00 sularında Demirtaş Karakolu karşısında meydana geldi. İki Rus bayan turist motosikletleriyle Alanya’dan Gazipaşa istikametine giderken bir anda sağa dönüş yapmak istedi. Kamyonun altında kalan Rus bayan turist kazada olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ve polis ekipleri soruşturma başlattı.
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