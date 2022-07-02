Flaş HaberGenç Emlakçının Katil Zanlısı Tutuklandı!
Demirtaş'ta Korkutan Kaza
Alanya Demirtaş Köprüsü'nde bir otomobil kontrolden çıkarak köprüden metrelerce aşağı uçtu.
GÜNDEM 02.07.2022, 21:01 Meliha Yılmaz
Edinilen bilgiye göre, kaza Alanya Demirtaş Köprüsü'nde meydana geldi. Bir otomobil Demirtaş köprüsüne geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak köprüden aşağı uçtu.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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