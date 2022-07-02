Demirtaş'ta Korkutan Kaza

Edinilen bilgiye göre, kaza Alanya Demirtaş Köprüsü'nde meydana geldi. Bir otomobil Demirtaş köprüsüne geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak köprüden aşağı uçtu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.