Demirci ve Özaltın istifa etti

İstifada dilekçesine şu ifadeler kullanıldı;

04.01.2022 Tarihli Alanya Belediye Meclisi'nin 1 no'lu gündem maddesinde Alanya Belediyesi'ne ait Alaiye Su İçecek Ltd. Şti. sermaye artırımına ilişkin yapılan görüşmelerde edindiğimiz izlenim kapsamında benzer sıkıntıların yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olduğumuz ALKENT Kentsel Dönüşüm AŞ'de de yaşanmaması açısından değerlendirme yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.Tarafımızca yapılan değerlendirme sonucunda yönetimsel sıkıntıların yaşanmaması ve herkesin kendi ekibiyle çalışması ilkesine duyduğumuz saygı nedeniyle sürdürmekte olduğumuz Alkent AS yönetim kurulu üyeliği görevimizden istifa ediyoruz.Gereğini Bilgilerinize arz ederiz.