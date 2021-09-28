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Demir'den yapılandırmayı uzatma çağrısı
Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, borç yapılandırma başvuru süresinin uzatılmasını istedi.
GÜNDEM 28.09.2021, 20:58 YEDİ GÜN HABER-2-
Borç yapılandırma başvuru süresinin uzatılmasını isteyen Demir, "Yapılandırmanın taksit ödemeleri 2022 yılında başlamalı. Birikmiş borçların kısa sürede kapatılması mümkün gözükmüyor" dedi. 2020 yılı itibariyle başlayan pandemi ile birlikte turizm sezonunun başlayamaması, kısıtlamaların hayata geçmesi esnafı ekonomik buhrana sürükledi. Kredilerle ayakta kalmaya çalışan esnaf, şimdi ise borçlarını kapatabilmek için çalışıyor. Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir de, esnafın yaşadığı sorunları anlatarak, yapılandırmalara ilişkin öneride bulundu.
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