Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti için Lviv’e gidiyor.

Erdoğan'ın uçağının az önce Polonya'ya iniş yaptığı buradan Lviv'e geçeceği öğrenildi. Erdoğan’ın Ukraynalı mevkidaşı Zelenski ile stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkilerini değerlendirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukraynalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirilecek.

Zelenski, Lviv kentinde yer alan tarihi Potocki Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayacak. İkili görüşmenin ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterris’in katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü görüşmede tahıl anlaşması, Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik atılabilecek adımlar ve Rusya’nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki durum ele alınacak.

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan saat 09.15'te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer yetkililer tarafından uğurlanan Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik ediyor.

KRİTİK ZİRVENİN ANA GÜNDEM MADDELERİ

24 Şubat’ta Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez ülkeye ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenski ile tarihi Potocki Sarayı’nda yapacağı görüşmesinde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkilerini tüm yönleriyle değerlendirecek.