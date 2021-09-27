Çözüm Masası'ndan ziyaretlere devam
Alanya Belediyesi Çözüm Masası personeli ilçedeki taksi duraklarını ziyaret etmeyi sürdürüyor.
GÜNDEM 27.09.2021, 19:58 YEDİ GÜN HABER-2-
Daha önce ilçe merkezindeki ve mahallelerdeki taksici esnafını yerinde ziyaret eden Çözüm Masası personeli çalışmalarını sürdürüyor. Çözüm Masası ekipleri son olarak Mahmutlar, Kargıcak, Kestel, Tosmur, Dinek, Otogar, Alaaddin Beach, Alanya ve Hilal Taksi durak esnafı ile bir araya gelerek onların görüş ve önerilerini aldı. Çözüm Masası personeli esnafın belirtmiş oldukları konuların belediye adına takipçisi olacaklarını belirtti.
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