Çözüm Masası Demirtaş'ta vatandaşları dinledi

İlçedeki taksicilerin görüş ve önerilerini almasının ardından Çözüm Masası personeli esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Demirtaş Mahallesi’ne giden ekipler buradaki esnafı tek tek iş yerlerinde ziyaret ederek görüş ve önerilerini kayıt altına aldı. Güzel karşılama, sohbet ve görüşlerini paylaştıkları için esnafa teşekkür eden Çözüm Masası personeli belirtilen konuların belediye adına takipçisi olacaklarını söyledi.