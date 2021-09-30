Çözüm Masası Demirtaş'ta vatandaşları dinledi
Alanya Belediyesi Çözüm Masası ekipleri Demirtaş Mahallesi’ndeki esnafı iş yerlerinde ziyaret ederek görüş ve önerilerini aldı.
GÜNDEM 30.09.2021, 21:48 YEDİ GÜN HABER-2-
İlçedeki taksicilerin görüş ve önerilerini almasının ardından Çözüm Masası personeli esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Demirtaş Mahallesi’ne giden ekipler buradaki esnafı tek tek iş yerlerinde ziyaret ederek görüş ve önerilerini kayıt altına aldı. Güzel karşılama, sohbet ve görüşlerini paylaştıkları için esnafa teşekkür eden Çözüm Masası personeli belirtilen konuların belediye adına takipçisi olacaklarını söyledi.
14 saat önce
Demirtaş merkezdeki kaldırımı esnaflarımızın bazilari dolduruyor yürüyerek gidilmiyor buna bi cozum bulunursa iyi olur
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Hakan 14 saat önce
Bi çözüm masası bir de alantur okulunun sorunlarını dikkate alsa keşke
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