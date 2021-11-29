CHP’den “Dijital Gelecek” Paneli

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanlığı tarafından AKM Perge Salonunda gerçekleştirilen "Dijital Gelecek: Emek ve Sermaye" adlı panelde, CHP Emek Büroları Koordinatörü ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir ile BirGün gazetesi yazarı, akademisyen Dr. Anıl Aba; bilgi ve iletişim çağında yaşanan değişimlerin üretim ilişkilerine yansımaları, işgücü piyasaları üzerine etkisi, dijital çağda emeğin yeri, dijital dönüşümün ekonomi-politiği, emek-değer teorisinin geçerliliği, üretken emek-üretken olmayan emek ayrımı gibi konuları ele alarak, dijital çağın geleceğini emek ve sermaye cephesi üzerinden tartıştılar. CHP Antalya İl Başkanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen kazanımı yüksek etkinliklere bir yenisi olarak eklenen pandelin moderatörlüğünü yapan CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı İbrahim Utku Nar panelin ardından, “Toplumsal, siyasal ve iktisadi olaylara emeğin penceresinden bakan, dijitalleşen dünyada sermaye birikim rejiminin geldiği nokta ve sistemin çelişkileri konusunda çok değerli çalışmalara imza atmış hocalarımıza katılımları için çok teşekkür ederiz” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.