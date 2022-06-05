CHP Alanya’dan ‘Yaza Merhaba’

‘Yaza Merhaba’ isimli dayanışma kahvaltısına partililerin ilgisi oldukça yoğun oldu. Antalya bölgesinden de siyasilerin de katıldığı kahvaltıya CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci ve il yöneticileri, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Gazipaşa CHP ilçe başkanı, Kumluca CHP eski ilçe başkanı, sivil toplum örgütlerinden odaların, derneklerin ve sendikaların başkan ve yöneticileri, meclis üyeleri de iştirak etti.