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CHP Alanya’dan ‘Yaza Merhaba’
CHP Alanya İlçe Teşkilatı tarafından Dim Çayı’nda düzenlenen pazar kahvaltısı etkinliğinde partililer bir araya geldi
GÜNDEM 05.06.2022, 14:00 Meliha Yılmaz
‘Yaza Merhaba’ isimli dayanışma kahvaltısına partililerin ilgisi oldukça yoğun oldu. Antalya bölgesinden de siyasilerin de katıldığı kahvaltıya CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci ve il yöneticileri, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Gazipaşa CHP ilçe başkanı, Kumluca CHP eski ilçe başkanı, sivil toplum örgütlerinden odaların, derneklerin ve sendikaların başkan ve yöneticileri, meclis üyeleri de iştirak etti.
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