Çavuşoğlu Kimi Kastetti?

AK Parti Alanya teşkilatı tarafından gerçekleştirilen İlçe Danışma Meclis toplantısına Milletvekillerinin yanısıra partide görev yapmış belde belediye başkanları da katıldı. Toplantıya katılanlar arasında yer alan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi, eski Türkler Belediye Başkanı Hayri Çavuşoğlu sosyal medya paylaşımı Alanya'da gündem oldu. Çavuşoğlu paylaşımında, "İlçe Başkanımıza, daveti için çok teşekkür ederiz. Tekrar bir arada olmak güzeldi. Yapılan hizmetlerin bazı sahte kahramanlar tarafından sahiplenilmesine izin vermemek gerekir." dedi.

Çavuşoğlu’nun, “Sahte kahramanlar Ak Parti’nin hizmetlerini sahipleniyor” sözleriyle kimi kastettiği ise merak konusu oldu.