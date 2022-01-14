Flaş HaberKimlik ve ehliyette yeni dönem!
Caner Topal 2 Yaşında
Alanya’nın ünlü emlakçısı Kerim Topal ve eşi Tuğba Topal çocukları Caner Topal’ın 2. yaş gününü Kurşunlu Restorant’ta kutladılar.
GÜNDEM 14.01.2022, 13:43 Zeynep Oktay
Doğum gününü Topal’ın ailesi ve arkadaşları katıldılar. Caner Topal kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını anne ve babası ile birlikte kesti. Yedigün Haber ailesi olarak Caner Topal’a sağlıklı ve mutlu yıllar dileriz.
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