Büyükşehir’in Aşure İkramları Sürüyor

Muharrem Ayı boyunca merkez ve ilçelerde 40 bin kişilik aşure dağıtacak olan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ikramları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya, Gündoğmuş, Elmalı, Manavgat, Korkuteli, Döşemealtı ve Serik’te binlerce vatandaşa aşure dağıttı.

MANAVGAT’TA 4000 KİŞİLİK İKRAM

Büyükşehir ekipleri Manavgat’ta 4 bin kişiye aşure ikramında bulundu. Manavgat Cumhuriyet Meydanı yanı El Sanatları Çarşısı’nda Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

ALANYA’DA 3 NOKTADA DAĞITIM

Alanya’da aşureler ilçenin üç farklı noktasında vatandaşla buluştu. Alanya merkezde Atatürk Anıtı Meydanı’nda, Mahmutlar’da belediye binası önünde, Konaklı’da ise Saat Kulesi önünde toplam 3 bin 500 kişilik aşure ikram edildi. Vatandaşların yanı sıra turistler de ikram edilen aşurenin tadına baktı.

DÖŞEMEALTI’NDAN AŞURE TEŞEKKÜRÜ

Büyükşehir Belediyesi Döşemealtı’nda da 2 bin 500 kişilik aşure ikramında bulundu. Döşemealtı Kapalı Cuma Pazar girişine kurulan stantta vatandaşlara aşure dağıtıldı. İkrama yoğun ilgi gösteren Döşemealtılılar Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

BÜYÜKŞEHİR PERSONELİNİ DE UNUTMADI

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle gerçekleştirilen aşure ikramlarında personelini de unutmadı. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde mobil aşevinde gerçekleştirilen etkinlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Cemil Böcek personele aşure ikramında bulundu.

29 AĞUSTOS’TA SONA ERECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin aşure ikramları Muharrem Ayı boyunca devam edecek. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri 25 Ağustos Perşembe günü saat 17.00’de Kepez Fevzi Çakmak Mahallesi pazar yerinde, 26 Ağustos Cuma günü saat 10.00’da İbradı pazar yerinde aynı gün saat 12.00’de Demre Pazar yerinde aşure dağıtımı gerçekleştirecek. Aşure ikramları 29 Ağustos Pazartesi saat 10.00’da Konyaaltı Siteler Mahallesi pazar yerinde yapılacak aşure dağıtımıyla sona erecek.