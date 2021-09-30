Büyükşehir’den Gazipaşa’da sondaj seferberliği

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde görülen kuraklık nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü harekete geçti. Kuraklık, Gazipaşa’ya bağlı bazı mahallelerin içme suyu kaynaklarının kurumasına neden oldu. Bunun üzerine hanelerin su ihtiyaçlarını karşılamak için alternatif tekniklerle içme suyu depolarını geçici olarak besleyen ASAT, bir yandan da yeni sondaj kuyusu çalışmalarının planlamasını yaptı.

MACAR’A SANİYEDE 5 LİTRE SU

Son olarak ilçeye bağlı Macar Mahallesi’nin deposunu besleyen içme suyu kuyusunun kuruması sebebiyle 150 metre derinlikte yeni bir içme suyu kuyusu açıldı. Salavat mevkiinde yapılan çalışmada saniyede 5 litre su alındı. Yapılan analizlerin ardından yeni içme suyu Macar Mahallesi sakinlerinin kullanımına sunuldu.

BEYREBUCAK’TA 160 METREDE SU BULUNDU

ASAT Genel Müdürlüğü Gazipaşa Şubesi tarafından bir sondaj çalışması da ilçeye bağlı Beyrebucak Mahallesi’nde yapıldı. Yalan Dünya Mağarası mevkiinde 160 metre derinlikte su bulundu. ASAT, hane sayısı bakımından fazla olan ve içme suyu sorunu yaşanan Belbaşı Yaylası’na da müdahale etti. Yürütülen sondaj çalışmasında 120 metre derinliğe kadar inen ekipler suyu buldu. Numune alınarak analize gönderilen kuyudan saniyede 1 litre su alınıyor.