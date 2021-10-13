Büyükşehir’den Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlaması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaşamda olduğu gibi tarımsal üretimin de her aşamasında emeği bulunan çiftçi kadınların ‘15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutlamak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlik öncesinde çiftçi kadınlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ‘Ekmeğini topraktan çıkaran, emek ve alın teriyle üretim yapan kadın çiftçilerimiz bizim baş tacımızdır’ diyerek çiftçi kadınların gününü kutladı.

ÜRETEN KADINLARIMIZA DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından çiftçi kadınlar için düzenlenen programın ilk durağı Antalya Büyükşehir Belediyesi oldu. Kadın çiftçiler Başkan Muhittin Böcek ile bir araya gelerek, tarım alanında kadınlara verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Başkan Böcek’te yerelden kalkınma hedefinde en büyük rolün kadınlara düştüğünü, kooperatifleşen çiftçi kadınlara destek vermeye devam ettiklerini söyleyerek, “Antalya’mızın emekçi kadınları yaşamın her alanında olduğu gibi tarımda da çok başarılı, kendileriyle gurur duyuyorum. Bugüne kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak onlarla birlikteyiz ve desteğimiz sürüyor. Kadınlarımızın el emeği önemli onların çalışmalarında yanlarında olmaya devam edeceğiz. Antalya, bir taraftan turizm bir taraftan tarımın başkenti. Yüzde 50’ye yakın üretim Antalya’mızda yapılmakta. Bunda da kadınlarımızın büyük emeği var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Köylü Milletin Efendisidir’ dediği gibi kadınlarımız da bizim baş tacımızdır. Tüm emekçi kadınların ‘15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutluyorum’ diye konuştu.

KONYALTI SAHİLİ VE TÜNEKTEPE GEZİSİ

Korkuteli Yelten Mahallesi 7 Renk Kooperatifi ve KORKOOP üyesi çiftçi kadınlar düzenlenen program kapsamında daha sonra Tophane Çay Bahçesi, Konyaaltı Sahili ve Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri’ni gezerek keyifli bir gün geçirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik kapsamında çok güzel bir gün yaşadıklarını ifade eden kadın çiftçilerden Azime Kıllı, “Antalya’da daha önce görmediğim yerleri gördüm. Hayatımda ilk defa teleferiğe bindim ve Tünektepe’ye çıktım. Bu güzel gün için Başkanımız Muhittin Böcek’e çok teşekkür ederim” diye konuştu.