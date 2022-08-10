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Burhan Ulu, ‘Mücadelemiz Sürecek’
Alanya’da yetkili sendika olan Türk Eğitim Sen Antalya 2 Nolu Şube Başkanı Burhan ULU 2021 yılında yapılan banka promosyon sözleşmesinin tek taraflı fesh edilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde girişimde bulundu.
GÜNDEM 10.08.2022, 14:11 Mihriye Özkan
Alanya’da yetkili sendika olan Türk Eğitim Sen Antalya 2 Nolu Şube Başkanı Burhan ULU 2021 yılında yapılan banka promosyon sözleşmesinin tek taraflı fesh edilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde girişimde bulundu.Başkan Burhan ULU yaptığı açıklamada daha önce sözleşmede belirtilen tutarın güncellenmesi için girişimde bulunduklarını ama bir sonuç alamadıklarını belirtti. Ulu, haklı mücadelemiz sonuna kadar sürecek dedi.
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