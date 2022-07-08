Buğday Tarlalarımız Yanıyor! Sebep Sabotaj Mı, İhmal Mi?

Dünya buğday kriziyle mücadele ederken Türkiye'nin birçok bölgesinden tarlaların yandığı haberleri geliyor. Havaların arttığı ve sıcaklığın arttığı son bir ayda ülkemizin dört bir yanında 4 bin 130 dönüm buğday tarlası yandı. TÜİK'e göre Türkiye'de bu yıl 20 milyon ton buğday hasadı beklenen çıkan yangınların rekolteyi düşüreceği ifade ediliyor.

ALANYA DA LİSTEDE

Son bir aydaki buğday tarlası yangınları:

Antalya Alanya'da 10 dönüm

Mersin Tarsus'ta 12 dönüm

Şanlıurfa Ceylanpınar'da 80 dönüm

Gaziantep İslâhiye’de 15 dönüm

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 8 dönüm

Manisa Alaşehir'de 40 dönüm

Manisa Bintepeler'de 2000 dönüm

Mardin Kızıltepe'de 55 dönüm

Mardin Nusaybin'de 30 dönüm

Aydın Söke'de 80 dönüm

Osmaniye Düziçi'nde 10 dönüm

Bursa Nilüfer'de 50 dönüm

Diyarbakır Kayapınar'da 500 dönüm

Diyarbakır Bismil'de 40 dönüm

Diyarbakır Silvan'da 200 dönüm

Batman Beşiri'de 200 dönüm

Tekirdağ Malkara'da 300 dönüm

Tekirdağ Çorlu'da 500 dönüm

ALANYA YENİKÖY'DE 10 DÖNÜM YANDI

Alanya'nın Yeniköy Mahallesi’nde 22 Haziran'da çıkış sebebi belirlenemeyen yangında, üretici İbrahim Biber’e ait 10 dönüm buğday tarlası ile meyve bahçesi zarar gördü.

SABOTAJ İHTİMALİ VAR MI?

Dünyada tahıl üretiminde yaşanan sıkıntıların da etkisiyle tarlalarda çıkan yangınlar sabotaj iddialarının ortaya atılmasına neden oluyor. Bu olasılığı ileri sürenler, buğday tarlalarının Türkiye'nin tahıl üretimini zora sokmak için bilinçli olarak yakıldığı görüşünde.

İHMAL OLASILIĞI AĞIR BASIYOR

Ancak konunun uzmanları, sabotajın yangın nedenleri arasında ilk sırada olmadığını belirtiyorlar.

Buna göre genelde tarlaların ve ormanların üzerinden geçen yüksek gerilim hatlarında yeterli bakım yapılamadığı için meydana gelen kıvılcımlar çıkan tarla yangınlarının nedenleri arasında en önde geliyor.

Yoldan geçenlerin tarlalara doğru attıkları sönmemiş izmaritler ikinci sırada.

Tarlarda bulunan temizlenmemiş kırık camların kuraklığın da etkisiyle ısı yaratması diğer sebepler olarak gösteriliyor.

Uzmanlara göre sabotaj dördüncü sırada geliyor.