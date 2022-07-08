Buğday Tarlalarımız Yanıyor! Sebep Sabotaj Mı, İhmal Mi?
Türkiye'de son bir ayda 4 bin 130 dönüm buğday tarlası yandı. Alanya Yeniköy’de de 10 dönüm kül oldu. Akıllara gelen ilk neden sabotaj. İddia sahiplerine göre buğday tarlaları Türkiye'nin tahıl üretimini zora sokmak için bilinçli olarak yakılıyor. Ancak konunun uzmanları bu farklı gerekçeler ortaya sürüyor. Ayrıntılar haberimizde...
Dünya buğday kriziyle mücadele ederken Türkiye'nin birçok bölgesinden tarlaların yandığı haberleri geliyor. Havaların arttığı ve sıcaklığın arttığı son bir ayda ülkemizin dört bir yanında 4 bin 130 dönüm buğday tarlası yandı. TÜİK'e göre Türkiye'de bu yıl 20 milyon ton buğday hasadı beklenen çıkan yangınların rekolteyi düşüreceği ifade ediliyor.
ALANYA DA LİSTEDE
Son bir aydaki buğday tarlası yangınları:
Antalya Alanya'da 10 dönüm
Mersin Tarsus'ta 12 dönüm
Şanlıurfa Ceylanpınar'da 80 dönüm
Gaziantep İslâhiye’de 15 dönüm
Kahramanmaraş Pazarcık'ta 8 dönüm
Manisa Alaşehir'de 40 dönüm
Manisa Bintepeler'de 2000 dönüm
Mardin Kızıltepe'de 55 dönüm
Mardin Nusaybin'de 30 dönüm
Aydın Söke'de 80 dönüm
Osmaniye Düziçi'nde 10 dönüm
Bursa Nilüfer'de 50 dönüm
Diyarbakır Kayapınar'da 500 dönüm
Diyarbakır Bismil'de 40 dönüm
Diyarbakır Silvan'da 200 dönüm
Batman Beşiri'de 200 dönüm
Tekirdağ Malkara'da 300 dönüm
Tekirdağ Çorlu'da 500 dönüm
ALANYA YENİKÖY'DE 10 DÖNÜM YANDI
Alanya'nın Yeniköy Mahallesi’nde 22 Haziran'da çıkış sebebi belirlenemeyen yangında, üretici İbrahim Biber’e ait 10 dönüm buğday tarlası ile meyve bahçesi zarar gördü.
SABOTAJ İHTİMALİ VAR MI?
Dünyada tahıl üretiminde yaşanan sıkıntıların da etkisiyle tarlalarda çıkan yangınlar sabotaj iddialarının ortaya atılmasına neden oluyor. Bu olasılığı ileri sürenler, buğday tarlalarının Türkiye'nin tahıl üretimini zora sokmak için bilinçli olarak yakıldığı görüşünde.
İHMAL OLASILIĞI AĞIR BASIYOR
Ancak konunun uzmanları, sabotajın yangın nedenleri arasında ilk sırada olmadığını belirtiyorlar.
Buna göre genelde tarlaların ve ormanların üzerinden geçen yüksek gerilim hatlarında yeterli bakım yapılamadığı için meydana gelen kıvılcımlar çıkan tarla yangınlarının nedenleri arasında en önde geliyor.
Yoldan geçenlerin tarlalara doğru attıkları sönmemiş izmaritler ikinci sırada.
Tarlarda bulunan temizlenmemiş kırık camların kuraklığın da etkisiyle ısı yaratması diğer sebepler olarak gösteriliyor.
Uzmanlara göre sabotaj dördüncü sırada geliyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31