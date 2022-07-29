Bisiklet Yolunda Binbin Kazası

Binbin olarak bilinen Scooter'ı kiralayarak gezmeye çıkan 14.15 yaşlarındaki iki kız, aniden önlerine çıkan 45.50 yaşlarındaki yabancı uyruklu kadınla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın bayıldı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı.