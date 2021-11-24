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Benzine yine zam yolda!
Dün gün içinde peş peşe tarihi zirveleri gören dolar, akaryakıt fiyatlarında da baskı oluşturdu.
GÜNDEM 24.11.2021, 13:57 Meliha Yılmaz
Para piyasalarında yaşanan yükseliş sonrasında akaryakıt sektöründe yeni zam gündeme geldi. Pompaya yansıması beklenen akaryakıt ürünlerine 25 Kasım Perşembe itibariyle artış yapılması bekleniyor. Sektörden edinilen bilgilere göre, benzine 1,02 lira, motorine 1,06 lira, LPG'ye ise 0,70 lira artış olacağı öne sürüldü. Hatırlanacağı gibi EPGİS dün (23 Kasım) itibariyle LPG'de pompaya yansıyan 19 kuruş artış yapmıştı.
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