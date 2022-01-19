Bebekoğlu’ndan Babacan’a Tepki!

Alanya Alperen Ocakları Başkanı Bebekoğlu yapmış olduğu açıklamasında; Bu ülkede fikir özgürlüğü vardır ama dini değerlere hakaret özgürlüğü yoktur! Sen anana, babana hakaret edilmesinden rahatsız oluyorsan eğer Adem babamıza da, Havva annemize de edilen hakaretten rahatsız olacaksın! Oy kazanacağım uğruna bugün ahiretini satanlar yarın iktidara geldiğiniz de kim bilir nelerinizi satarsınız! Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun dediği gibi “ Bir saniyesine bile hükmedemediğimiz bir hayat için, bir dünya için fırıldak olmanın bir anlamı yok” diyerek düz yaşayın düz siyaset yapın, doğru gidin, seçim gününde bu milletin karşısında dik çıkın! Sayın Babacan’ın bu tutumundan derhal geri dönmesi arzuluyorum." ifadelerine yer verdi.