Flaş HaberBBP Alanya İlçe Başkanı Mehmet Uğur oldu
BBP Alanya İlçe Başkanı Mehmet Uğur oldu
Büyük Birlik Partisi (BBP) Alanya İlçe Başkanlığı’na Mehmet Uğur atandı.
GÜNDEM 02.07.2022, 22:30 02.07.2022, 22:38 Meliha Yılmaz
Büyük Birlik Partisi (BBP) Alanya İlçe Başkanlığı’na atanan Mehmet Uğur, “Öncelikle beni bu göreve layık gören Genel Başkanım Sayın Mustafa Destici Beyefendiye, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Alaattin Çakır Başkanımıza, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Tevfik Eren Başkanımıza, İl Başkanımız Sayın Murat Barış Başkanıma bana güvendikleri ve bu önemli görevi layık gördükleri için teşekkür ederim. Büyük Birlik Partisi çatısı altında bulunmak benim için bir onurdur” dedi
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