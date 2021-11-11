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Batı mahallerinde hummalı çalışma

Alanya Belediyesi, aralıksız olarak sürdürdüğü yol açma, kaldırım ve altyapı çalışmalarına Toslak, Yenice ve Konaklı Mahallesi’nde devam ediyor.

GÜNDEM 11.11.2021, 09:57 Meliha Yılmaz
Batı mahallerinde hummalı çalışma

Yenice Mahallesi’nde Karaboyanık Deresi mevkiinde yol genişletme çalışması yapan ekipler, Konaklı Mahallesi Talat Efendi Sokak’ta kaldırım ve parke çalışmasını sürdürüyor.

YENİCE MAHALLESİ’NDE YENİ YOL ÇALIŞMASI

Alanya Belediyesi, tüm mahallelerde olduğu gibi batı mahallelerinde de alt ve üstyapıdan yol açmaya kadar bir dizi çalışma yürütüyor. Kırsal mahallelerin yol sorunlarını çözmek rahat ve güvenli ulaşımı sağlamak adına çalışmalarına ara vermeden devam eden Alanya Belediyesi, Yenice Mahallesi Karaboyanık mevkiinde mahalle yolunu genişletiyor. Yol düzenleme ve genişletme çalışmasının ardından yol betonlama çalışması yapılarak hizmete sunulması hedefleniyor.

YENİCE MUHTARI HASAN YILMAZ, “BAŞKAN YÜCEL OLMASAYDI BİZ BİR KEPÇE BİLE GÖREMEZDİK”

Mahallesinde yapılan yol, altyapı ve diğer hizmetler için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür eden Yenice Mahalle Muhtarı Hasan Yılmaz; “Sadece benim mahallem değil tüm mahalleler Başkan Yücel’in hizmetlerinden fazlasıyla yararlanıyor. Şu an bizim mahallenin yolu genişletiliyor. Daha sonra burası dik olduğu için beton yapacaklarını söylediler, yapacaklarına da inanıyorum. Çünkü Adem Başkan olmasa bize değil bu hizmetler bir kepçe bile gelmez. Allah razı olsun, çalışıyorlar. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum.” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

BAŞKAN YÜCEL, “TOSLAK ÇATALİŞAM YOLUNU SICAK ASFALT PROGRAMINA ALDIK”

Alanya Belediyesi, Toslak Mahallesi’nde Çatalişam mevkiinde yol genişletme çalışması sırasında Topanbükü Köprüsü’nde genişletme çalışması başlattı. 20 metre genişliğe ulaşan Çatalişam Yolu güzergahında bulunun Topanbükü Köprüsü Fen İşleri ekipleri tarafından genişletiliyor. Köprü çalışmasının ardından yolun sıcak asfalt programına alındığını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çatalişam yolunda çok ciddi bir genişletme ve düzenleme yaptıklarını vurgulayarak kısa zamanda yolu yeni haliyle hizmete sunacaklarını söyledi.

BAŞKAN YÜCEL, “ALANYA’MIZ HER ALANDA OLDUĞU GİBİ KALİTELİ YOLLARI VE CADDELERİ İLE DE ÖRNEK OLUYOR”

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahalleleri standart alt ve üstyapı çalışmaları ile daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Konaklı Mahallesi’nde Talat Efendi Sokak’ta kaldırım ve yol düzenleme çalışması yapılıyor. Çalışmaları değerlendiren Başkan Yücel, “Yaptığımız çalışmalarla Alanya’mız her alanda olduğu gibi yol ve ulaşım konusunda da örnek oluyor. Yeni alternatif yolları hizmete sunarken aynı zamanda yıllarca işlem görmemiş kırsal mahalle yollarımızı da iyileştirerek konforlu hale getiriyoruz. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun” dedi.

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