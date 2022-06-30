Basketbol Sponsoru Oslove Tattoo Oldu

Türkiye ve Avrupa'daki şubeleriyle bir dünya markası olan Oslove İnk Tattoo yöneticileri Abdurahman Yaylagülü ve Tuna Çeltik; ''Her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz.'' dediler.

Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, 1. Lig Kadın Basketbol Takımına ana sponsor olan Oslove İnk Tattoo ailesine teşekkür etti.