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Basketbol Sponsoru Oslove Tattoo Oldu
Alanya Belediyespor Kadın Basketbol ana forma sponsoru Oslove İnk Tattoo oldu.
GÜNDEM 30.06.2022, 19:21 30.06.2022, 19:22 Zeynep Oktay
Türkiye ve Avrupa'daki şubeleriyle bir dünya markası olan Oslove İnk Tattoo yöneticileri Abdurahman Yaylagülü ve Tuna Çeltik; ''Her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz.'' dediler.
Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, 1. Lig Kadın Basketbol Takımına ana sponsor olan Oslove İnk Tattoo ailesine teşekkür etti.
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