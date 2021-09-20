Başkan Yücel’den komşuya ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun’u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Kaymakam Altun’da Başkan Yücel’e ziyaretinden ötürü teşekkür etti. Başkan Yücel ziyareti, “Komşu ilçemiz Gazipaşa Kaymakamı Sayın Orhan Altun’u makamında ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerimizi ilettik. Kendisine bölgemize ‘hoş geldiniz’ diyor görevinde başarılar diliyorum.” şeklinde değerlendirdi.