Başkan Yücel’den komşuya ‘hayırlı olsun’ ziyareti
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gazipaşa Kaymakamlığı’na atanan Orhan Altun’u ziyaret etti.
GÜNDEM 20.09.2021, 13:23 YEDİ GÜN HABER
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun’u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Kaymakam Altun’da Başkan Yücel’e ziyaretinden ötürü teşekkür etti. Başkan Yücel ziyareti, “Komşu ilçemiz Gazipaşa Kaymakamı Sayın Orhan Altun’u makamında ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerimizi ilettik. Kendisine bölgemize ‘hoş geldiniz’ diyor görevinde başarılar diliyorum.” şeklinde değerlendirdi.
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