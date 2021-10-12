Başkan Yücel şampiyon Dilara'yı evinde ağırladı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, başarısıyla hem Alanya’yı hem Türkiye’yi gururlandıran Down Sendromlu Sporcu Dilara Çevik ve ailesini evinde ziyaret etti. Göreve geldiği günden bu yana engelli dostu şehir misyonuyla Alanya’yı adeta yeniden inşa eden Başkan Yücel, azmi ve çalışkanlığıyla tüm Dünya’ya örnek olan Alanyalı Dilara Çevik’le buluştu. Misafirini kapıda karşılayan Dilara, eğitim hayatından spor yaşamına a’dan z’ye Başkan Yücel ile koyu bir sohbet gerçekleştirdi.

YÜCEL: “ALANYA SENİNLE GURUR DUYUYOR”

2021 Avrupa Down Sendromlular Atletizm Oyunları'ndaki başarısıyla birlikte madalya koleksiyonundaki rakamı 43’e çıkaran Dilara’nın bu başarısında büyük pay sahibi olan anne Mihriban ve Baba Şevki Çevik’i de tebrik eden Başkan Yücel; “2021 Avrupa Down Sendromlular Atletizm Oyunları'nda, Dünya rekorları kırarak toplamda 8 madalya kazanan Milli sporcumuz, değerli kızımız Dilara Çevik ve bu başarıda büyük pay ve emek sahibi olan ailesini tebrik ediyorum. Alanya onunla gurur duyuyor. Tebrikler şampiyon.” dedi.