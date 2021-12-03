Başkan Yücel Engelli Bireyler İle Piknikte Buluştu

Alanya Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli birey ve ailelerini piknikte buluşturdu. Cikcilli Seyir Terası’nda gerçekleştirilen piknik organizasyonuna yaklaşık 300 engelli birey ve yakını katıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de etkinliğe katılarak engelli bireyleri ve ailelerini yalnız bırakmadı.

YEMEK SONRASI EĞLENCE

Saat 13.00’da başlayan etkinlikte Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri misafirlere çeşitli ikramlarda bulundu. Katılımcılar, yemek sonrası canlı müzik eşliğinde gönlünce eğlenmeyi ihmal etmediler. Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu da organizasyona katılarak engellilerle sohbet etti.

BAŞKAN YÜCEL “ENGELSİZ ŞEHİR ALANYA İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Her zaman olduğu gibi bu özel ve anlamlı günde de engelli bireyler ve ailelerini yalnız bırakmayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi’nin engellileri yılda bir gün değil her gün düşünen bir belediye olduğuna dikkat çekti. Yücel, “Alanya Belediyesi olarak hem vatandaşlarımızın, hem de misafirlerin şehrin tüm imkânlarından kimsenin yardımı olmadan faydalanabilmesi için ‘Engelsiz Kent Alanya’ çalışmalarımız sürüyor. Bugün de vatandaşlarımızla bir araya gelerek hem sohbet etme hem de taleplerini dinleme imkânı bulduk, davetimize icabet eden vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, sağlıklı günler diliyorum.” dedi.