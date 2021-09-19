Başkan Yücel'den Alanya'ya istihdam hizmeti
Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, artan işsizlik sorununa çözüm sağlamak amacıyla 2014 yılından bu yana Alanya Belediye Binası içinde hizmet veren istihdam ofisine yenisini ekledi. Başkan Yücel, Hacet Mahallesi’nde Kariyer ve İstihdam Ofisi’ni hayata geçirdi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibi, iş arayanlar ve işveren arasında istihdam köprüsü kurmaya devam ediyor. Başkan Yücel, ana hizmet binasında bulunan istihdam ofisinin yanısıra Hacet Mahallesi yürüyüş yolu üzerine kurulan Alanya Belediyesi Kariyer ve İstihdam Ofisi’ni hayata geçirerek veri tabanını genişletti ve işveren- iş arayanlar arasındaki iletişimin hızlanmasını sağladı.
VERİ TABANI OLUŞTURULARAK İŞÇİ-İŞVEREN BULUŞUYOR
Daha iyi hizmet ve birimin daha ulaşılabilir olması adına Hacet Meydanı’nda kurulan Alanya Belediyesi Kariyer ve İstihdam Ofisi’ne gelen vatandaşlar yaş, meslek, iş gücü, beceri ve iletişim vb. detaylı bilgileri alınarak veri tabanına kaydediliyor. İş ihtiyacı olan vatandaşlar ile iş gücü ihtiyacı olan işverenlere ait oluşturulan bu veri tabanı sayesinde işçi-işveren iletişimi sağlanıyor ve işsizlik sorununa çözüm üretiliyor.
7 YILDA 12.401 KİŞİ MÜRACAAT ETTİ
Alanya Belediyesi Kariyer ve İstihdam Ofisi’ne, 2014-2021 tarihleri arasında hizmet noktasına 12.401 kişi müracaatta bulunurken bunlardan 2816 vatandaşın İŞKUR kaydı yapıldı. 6447 kişi iş görüşmesine yönlendirilirken, 2503 kişi de farklı sektör ve iş yerlerine yerleştirildi.
“YENİ OFİSİMİZDE VATANDAŞLARIMIZA DAHA ULAŞILABİLİR OLACAĞIZ”
Alanya Belediyesi İstihdam Birimi Sorumlusu Hatice Göksu, yaptığı açıklamada vatandaşlar ve iş verenler arasında bağ kurmak istediklerini vurgulayarak şunları söyledi; “Alanya Belediyesi ve İŞKUR arasında imzalanan protokolle İŞKUR hizmet noktası olarak Başkanımız Adem Murat Yücel’in destekleriyle 2014 yılından beri Alanya Belediye binası içerisinde hizmet vermekteyiz. Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Belediyemiz, şimdi de vatandaşlarımıza daha ulaşılabilir olmak ve daha iyi hizmet vermek adına Hacet Meydanı’nda Kariyer ve İstihdam Ofisi’ni vatandaşlarımızın ve işletmelerin hizmetine sunmuş bulunmaktadır. Ofisimiz aracılığıyla iş arayan vatandaşlarımızla iş verenleri, herhangi bir sorumluluk yüklemeden bir araya getirmeye çalışıyoruz. Böylelikle ilçemizdeki istihdam sorununa çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz.”
İstihdam Ofisi’ne başvuran vatandaşlar da verilen hizmetten büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayarak Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkürlerini iletti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Trabzonspor
|5
|13
|3. Konyaspor
|5
|11
|4. Hatayspor
|5
|10
|5. Karagümrük
|5
|10
|6. Fenerbahçe
|5
|10
|7. Altay
|5
|9
|8. Alanyaspor
|5
|9
|9. Galatasaray
|5
|8
|10. Kayserispor
|5
|7
|11. Malatyaspor
|5
|6
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Gaziantep FK
|5
|5
|14. Kasımpaşa
|5
|5
|15. Adana Demirspor
|5
|5
|16. Antalyaspor
|5
|4
|17. Sivasspor
|5
|3
|18. Başakşehir
|5
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Eyüpspor
|6
|12
|3. Erzurumspor
|6
|12
|4. Ankaragücü
|5
|11
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Samsunspor
|5
|7
|9. Kocaelispor
|5
|7
|10. Altınordu
|6
|7
|11. Boluspor
|4
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Denizlispor
|6
|6
|14. Menemenspor
|5
|6
|15. Bursaspor
|6
|5
|16. Gençlerbirliği
|6
|5
|17. Ankara Keçiörengücü
|5
|4
|18. İstanbulspor
|4
|3
|19. Balıkesirspor
|4
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|13
|2. Atletico Madrid
|5
|11
|3. Valencia
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Athletic Bilbao
|5
|9
|6. Sevilla
|4
|8
|7. Osasuna
|5
|8
|8. Mallorca
|5
|8
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Barcelona
|3
|7
|11. Real Betis
|5
|6
|12. Elche
|5
|6
|13. Cádiz
|5
|5
|14. Villarreal
|4
|4
|15. Levante
|5
|4
|16. Espanyol
|5
|3
|17. Granada
|4
|2
|18. Celta de Vigo
|5
|1
|19. Getafe
|5
|0
|20. Deportivo Alaves
|4
|0