Başkan Yücel'den Alanya'ya istihdam hizmeti

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibi, iş arayanlar ve işveren arasında istihdam köprüsü kurmaya devam ediyor. Başkan Yücel, ana hizmet binasında bulunan istihdam ofisinin yanısıra Hacet Mahallesi yürüyüş yolu üzerine kurulan Alanya Belediyesi Kariyer ve İstihdam Ofisi’ni hayata geçirerek veri tabanını genişletti ve işveren- iş arayanlar arasındaki iletişimin hızlanmasını sağladı.

VERİ TABANI OLUŞTURULARAK İŞÇİ-İŞVEREN BULUŞUYOR

Daha iyi hizmet ve birimin daha ulaşılabilir olması adına Hacet Meydanı’nda kurulan Alanya Belediyesi Kariyer ve İstihdam Ofisi’ne gelen vatandaşlar yaş, meslek, iş gücü, beceri ve iletişim vb. detaylı bilgileri alınarak veri tabanına kaydediliyor. İş ihtiyacı olan vatandaşlar ile iş gücü ihtiyacı olan işverenlere ait oluşturulan bu veri tabanı sayesinde işçi-işveren iletişimi sağlanıyor ve işsizlik sorununa çözüm üretiliyor.

7 YILDA 12.401 KİŞİ MÜRACAAT ETTİ

Alanya Belediyesi Kariyer ve İstihdam Ofisi’ne, 2014-2021 tarihleri arasında hizmet noktasına 12.401 kişi müracaatta bulunurken bunlardan 2816 vatandaşın İŞKUR kaydı yapıldı. 6447 kişi iş görüşmesine yönlendirilirken, 2503 kişi de farklı sektör ve iş yerlerine yerleştirildi.

“YENİ OFİSİMİZDE VATANDAŞLARIMIZA DAHA ULAŞILABİLİR OLACAĞIZ”

Alanya Belediyesi İstihdam Birimi Sorumlusu Hatice Göksu, yaptığı açıklamada vatandaşlar ve iş verenler arasında bağ kurmak istediklerini vurgulayarak şunları söyledi; “Alanya Belediyesi ve İŞKUR arasında imzalanan protokolle İŞKUR hizmet noktası olarak Başkanımız Adem Murat Yücel’in destekleriyle 2014 yılından beri Alanya Belediye binası içerisinde hizmet vermekteyiz. Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Belediyemiz, şimdi de vatandaşlarımıza daha ulaşılabilir olmak ve daha iyi hizmet vermek adına Hacet Meydanı’nda Kariyer ve İstihdam Ofisi’ni vatandaşlarımızın ve işletmelerin hizmetine sunmuş bulunmaktadır. Ofisimiz aracılığıyla iş arayan vatandaşlarımızla iş verenleri, herhangi bir sorumluluk yüklemeden bir araya getirmeye çalışıyoruz. Böylelikle ilçemizdeki istihdam sorununa çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz.”

İstihdam Ofisi’ne başvuran vatandaşlar da verilen hizmetten büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayarak Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkürlerini iletti.