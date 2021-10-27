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Başkan Yücel Ankara'da üst düzey temaslarda bulundu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, dün başlayan Ankara mesaisine bugün de üst düzey temaslarla yoğun şekilde devam etti. Başkan Yücel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

GÜNDEM 27.10.2021, 20:53 YEDİ GÜN HABER-2-
Başkan Yücel Ankara'da üst düzey temaslarda bulundu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yoğun Ankara programına bugün de bir dizi ziyaretle devam etti. Dün, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşen Başkan Yücel, bugün de Ankara ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.  Ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret eden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, burada da Genel Başkan Yardımcıları ve Milletvekillerini ziyaret ederek hem Alanya’nın Fethi’nin 800. Yıl Kutlama Programına davet etti hem de hizmet ve projeler üzerine istişarelerde bulundu.

BAKANLARI 800. YIL PROGRAMINA DAVET ETTİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu 6 Kasım’da gerçekleştirilecek Alanya’nın 800. Fetih Yılı Kutlama Programına davet etti. Başkan Yücel; “Yoğun Ankara programımızda Bakanlarımızı ziyaret ederek hem çalışmalarımız üzerine istişarelerde bulunduk hem de 6 Kasım’da gerçekleştireceğimiz 800. Yıl Kutlama Programına davet ettik. Her iki Bakanımıza da yakın ilgileri için teşekkür ediyorum.” dedi.

YÜCEL: “BAKANLARIMIZA ALANYA’MIZIN TALEPLERİNİ İLETTİK”

Ankara’daki ziyaretlerini değerlendiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Ankara’da 2 gün boyunca yoğun bir mesai harcadık. 3 Bakanımızla görüşerek Alanya’mızın taleplerini bakanlarımıza ilettik. Hizmet ve projelerimizle ilgili bakanlarımıza bilgi vererek destek istedik. Alanya’mız adına verimli geçen temaslarda bulunduk. Bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza ve milletvekillerimize gösterdikleri yakın ilgi için şükranlarımı sunuyorum.  Alanya’mız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

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