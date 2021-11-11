Başkan Toklu’dan TOKİ hak sahiplerine müjde

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu konuya ilişkin bir takım açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sene 250 konutun çekilişi tamamlanıp konut sahipleri belli olduğunu ifade eden Başkan Toklu, "Alanya'mızın Mahmutlar Mahallesine yapılacak 250 konutlu TOKİ binalarının yapım çalışmalarına önümüzdeki yıl başlamayı hedefliyoruz.

Sürecin yakinen takibini sürdürüyoruz. TOKİ tarafından ihale süreci tamamlandı. Hazırlanan ÇED raporlarının tamamlanmasıyla birlikte inşaat çalışmalarına yakın zamanda başlayacağız. Projenin tüm bölge halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Projeye verdiği desteklerden ötürü Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve bölge Milletvekillerimize teşekkür ederiz."