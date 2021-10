Başkan Toklu'dan 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü mesajı

Başkan Toklu, ‘‘Bilindiği üzere canlılar dünyası; insan, bitki ve hayvanlardan oluşmakta olup, ekolojik dengenin korunmasında tüm canlıların önemli bir yeri vardır. Yaşayan her canlıya saygı duyacağız ve yaşayan her canlıyı koruyacağız. Bu nedenle her 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nün; hayvanların da yaşam hakkına sahip olduklarının hatırlanmasına ve bu konudaki sorunların çözülmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunmasını diliyorum. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun, her şeye rağmen bu alanda gerçekleştirilen en önemli gelişme olarak değerlendirildiği ile bu kanunla bütün hayvanların yaşama haklarının güvence altına alındığı, hayvanlara karşı her çeşit kötü muamele ve uygulamaların yasaklanarak kanuni müeyyidelere bağlanmıştır. Her hayvan doğal yaşam haklarına sahiptir. Bu hususa önem göstermeli, dikkat etmeliyiz. Doğanın dengesi hayvanlarla korunur. Doğa, hayvanlarla daha güzel. Bu vesileyle hayvanların korunması konusunda herkesin gereken duyarlılığı ve sorumluluğu birlikte yerine getireceklerine inanıyorum.’’ dedi.