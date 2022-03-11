Başkan Sönmez; ‘’Tek Sevdam Alanya Olmuştur’’

Başkan Sönmez, Alanya halkı için gece gündüz çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Sönmez, ‘’Sevgili Alanyalılar, siyasi ve normal yaşantımda bugüne kadar hiç kimseyle bir küskünlüğüm ve kavgam olmamıştır. Bugün bir yerel gazetede çıkan ‘Başkan Yücel ve Abdullah Sönmez barışır barışmaz buluştular’ başlığıyla yayınlanan haberden son derece üzüntülü olduğumu belirtmek isterim. Bahse geçen haberdeki fotoğraf 4 ay önce Kestel Mahallesi’nde çekilmiştir. Haberin özeti şudur; ‘’Kestel’de bir taziyeye katıldım, burada Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’le karşılaştık. Taziyede Başkan Yücel, çıkışta kahve içelim dedi, bende bu davetini nezaketen geri çevirmedim. Gündem olan birlikte oturmamız gizli bir yerde değil aksine açık havada ve herkesin bulunduğu bir ortamda gerçekleşmiştir.



Açık yüreklilikle belirtmek isterim ki siyasi arena haricinde Alanya’da başta şehrin Belediye Başkanı olmak üzere, ilçe başkanları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları ve yediden yetmişe herkesle özelliklede konu Alanya olunca bugüne kadar aynı masaya oturdum ve oturmaya devam edeceğim.



ÇIKTIĞIM YOLDAN ASLA DÖNMEDİM



Siyasi hayatımda her zaman önceliğim Alanya halkının menfaatları olmuştur. Bugüne kadar çizgimden asla taviz vermedim. Bahse konu haberde ‘’Başkan Yücel ile Abdullah Sönmez Güç Birliği mi Yapacaklar’’ deniyor. Bu konuya da tüm samimiyetimle cevap vermek istiyorum. Sayın Yücel yada bir başkası ile ittifak yapmam asla söz konusu değildir. Alanya’nın menfaatleri için bir ittifak olacaksa bu ancak Abdullah Sönmez’in çatısı altında olabilir. Çünkü bugüne kadar hep halkımla ittifak yaptım. En büyük gücüde halkımdan alıyorum. Dün olduğu gibi bundan sonrada Alanyamız için gece gündüz çalışmaya devam edeceğim. Yaklaşık 25 yıllık siyasi hayatımda duruşumdan asla ödün vermedim, bu yüzdende sürekli meydanlarda halkımla iç içe ve omuz omuzayım. Bu kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz’’ dedi.