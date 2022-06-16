Başkan Şahin’e Hal Esnafından Çiçekli Teşekkür

Türkler Toptancı Hali ihalesinin iptal edilmesini sağlayan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e, Alanyalı halciler çiçekli teşekkür ziyaretinde bulundular.

Ziyarette konuşan Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya ile Payallar Hal Dernek Başkanı Ali Ulukaya, Başkan Şahin’in her zaman hal esnafının yanında olduğunu belirterek, teşekkür ettiler. Dernek başkanları Adem Kaya ile Ali Ulukaya, “Başkanımız Mehmet beye teşekkür ederiz, bizim temsilcimiz oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile görüşerek ihalenin iptal edilmesini sağladı. Hal esnafı olarak ne zaman yardım istesek bizi geri çevirmedi. Kendisine tekrardan çok teşekkür ederiz.” dediler.

Başkan Şahin ise, “Alanya Hal Esnafının, Yeni Toptancı Hali konusundaki endişelerini, sorunlarını ve taleplerini ilgili makamlar nezdinde takip etmemiz ve çözüme yönelik çabalarımızı takdir eden Alanya Hal Esnaflarımızı odamızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk.

Sürecin başından bu yana çok kıymetli Halci Dostlarımız ile elimizi taşın altına koyduk ve zorluklara el birliği ile göğüs gerdik. Ben de kendilerine bizlere gösterdikleri teveccüh ve güven nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik olduktan sonra aşılamayacak sorun olmadığına inanıyoruz.

Bu vesile ile iş insanlarının taleplerine kayıtsız kalmayan ve desteğini bizlerden esirgemeyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ’e de teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Her şey Alanya’mız için” diye konuştu.