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Başkan Şahin’den Tapuda Devrim Teşekkürü

TBMM Genel Kurulu'nda kamuoyunda 6. Yargı Paketi olarak bilinen 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi. Bu kanunla noterlere gayrimenkul satışı yetkisinin de verilmesi uzun süredir tapu devir çilesinin yaşandığı Alanya'da büyük sevinç yarattı. Başkan Şahin "Bu kanunla birlikte ikinci bir Tapu ihtiyacımız kalmadı" diyerek Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür etti

GÜNDEM 27.06.2022, 01:55 27.06.2022, 02:10 Meliha Yılmaz
Başkan Şahin’den Tapuda Devrim Teşekkürü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun ile noterler, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapabilecek, bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi halinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh verebilecek, taşınmaz satışı sözleşmesi yapabilecek.

Noterler, taşınmaz satışı başvurusu üzerine başvuru belgesi düzenleyecek, taşınmaz üzerindeki her türlü kısıtlamayı dikkate alacak ve taşınmaz satışıyla ilgili diğer kanunlarda yer alan sınırlamalar ile usul ve esasları gözetecek.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından tapu kayıt örneği ve diğer belgeler, tapu bilişim sistemi aracılığıyla noterlerle paylaşılacak. Satışa engel hukuki durumun varlığı halinde satış işlemi yapılamayacak. Satış sözleşmelerinde sadece tapu harcı alınacak. Noter ücreti taşınmazın değerine göre 500 liradan az, 4 bin liradan fazla olamayacak ve ücret tarifesinde gösterilecek.

BAŞKAN ŞAHİN: ALANYAMIZA HAYIRLI OLSUN

Alanya Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde gerek memur sayısının, gerekse fiziki koşulların yetersizliği nedeniyle Alanya inşaat ve emlak sektörü temsilcileri ile alım ve satım yapan vatandaşlar ve yabancılar uzun süredir büyük sorunlar yaşıyordu. İnşaat ve emlak sektörü temsilcileri "Yabancılar çok uzun süren ve bir türlü bitmeyen Tapu işlemleri nedeniyle taşınmaz alımından vazgeçip ülkesine dönüyor" derken, vatandaşlar da adeta isyan ediyordu.

Yeni kanunla noterlere gayrimenkul satışı yetkisi verilmesi Alanya'da büyük sevinç yarattı.

Alanya'nın tapu devir çilesine ilişkin uzun süredir çalışmalar yürüten, hatta Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ne ikinci bir Tapu ve Kadastro Müdürlüğü açılması için defalara Ankara'ya giden ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, gelen sorular üzerine "Bu konuda uzun süre mücadele etmiştik. Defalarca Alanyamızın gururu, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun kapısını çalmıştık. Ve Avrupa Birliği Norm Yasaları da göz önünde bulundurularak noterlere gayrimenkul satışı yetkisi verildi. Sayın bakanımıza, emeği geçen diğer bakanlarımıza, bürokratlarımıza ve herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesini beklediğimiz bu kanunla birlikte artık Alanyamıza ikinci bir Tapu ve Kadastro Müdürlüğü açılmasına gerek kalmadı. Güzel Alanyamızın bir sorunu daha çözülmüş oldu. Sayın bakanımız bu kanunun yılbaşında yürürlüğe girecek oluşu nedeniyle, kısa süre içerisinde Alanya Tapu Müdürlüğü'ne personel takviyesi yaparak, önümüzdeki 6 ay için Tapu'yu rahatlatacak. 1 Ocak itibarıyla kanunun yürürlüğe girmesiyle de sorun kökten çözülmüş olacak. İnşaat ve emlak sektörümüze, tüm halkımıza ve yabancı dostlarımıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

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