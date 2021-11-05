Başkan Şahin’den Kızılay’a ziyaret

29 Ekim-4 Kasım'ın Kızılay Haftası olması sebebi ile Alanya Kızılay Şubesi'ne ziyaretler sürüyor. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ve Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Dayanç Alanya Kızılay Şubesi'ni ziyaret ettiler. Kızılay ekibi nazik ziyaretleri için Şahin ve Dayanç'a teşekkür etti.