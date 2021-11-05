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Başkan Şahin’den Kızılay’a ziyaret
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve Meclis Üyesi Ahmet Dayanç, Kızılay Haftası nedeniyle Kızılay'ı ziyaret etti.
GÜNDEM 05.11.2021, 11:27 Meliha Yılmaz
29 Ekim-4 Kasım'ın Kızılay Haftası olması sebebi ile Alanya Kızılay Şubesi'ne ziyaretler sürüyor. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ve Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Dayanç Alanya Kızılay Şubesi'ni ziyaret ettiler. Kızılay ekibi nazik ziyaretleri için Şahin ve Dayanç'a teşekkür etti.
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