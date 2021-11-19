Başkan Şahin’den 20 Kasım günü öncesi anlamlı ziyaret

Başkan Şahin’in ziyaretinden büyük mutluluk duyan Alper Gülten, “Mehmet amcama ziyareti ve hediyesi için çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum” dedi.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü de kutlayan Başkan Şahin ise ziyaretle ilgili şunları söyledi; “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü arifesinde 3 yıl önce talihsiz bir kaza geçiren ve halen tedavisi devam eden 8. Sınıf Öğrencisi Alper Gülten kardeşimizi evinde ziyaret ettik. Alper kardeşimiz bizi; babası İsmail bey, annesi Durdane Hanım, ağabeyi Halit ve amcası Lütfi bey ile birlikte karşıladı. Hoş sohbeti ve misafirperverlikleri nedeniyle Gülten ailesine teşekkür ediyorum. Uzaktan eğitim alan ve ileride veteriner olmayı hedefleyen Alper Kardeşimize tablet hediye ettik. Başta hayvan sevgisi olmak üzere çoğu konuda aynı fikirde olduğumuz Alper ile dost olduk ve bundan sonra görüşmeye karar verdik. Kendisine en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ve başarılı bir eğitim hayatı diliyorum. Bu vesile ile 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününü kutlarım. Unutmayalım, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın hayatta kalması ve sağlıklı gelişmesi hepimizin sorumluluğudur.”

BABA GÜLTEN’DEN TEŞEKKÜR

Alper Gülten’in babası İsmail Gülten ise Başkan Şahin’in ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Mehmet bey ziyareti ile ailemizi mutlu etti. Her sıkıntınızda, derdinizde yanınızdayım dedi. Gerçekten çok mutlu olduk. Kendisine çok teşekkür ederiz” dedi.