Başkan Şahin, ‘Otoyol Kararına Mutlu Olduk’  

Başkan Şahin: Yakinen takip ettiğimiz ve her platformda ulaşımın önemine binaen sık sık dile getirdiğimiz Antalya-Alanya Otoyolu Kararının Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyduk. Ulaşımda büyük bir konfor sağlayacağına inandığımız kararın her alanda olduğu gibi 3 Saatte yurt dışından Antalya’ya gelen oradan da 3 saatten fazla sürede Alanya’da konaklayacağı otele varabilen turistler ve turizm sektörü için de büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu kararın yanı sıra başta Alanya’mız olmak üzere bölgemiz açısından büyük önem taşıyan Alanya Gazipaşa Havalimanı’nın da geliştirilmesi ve kapasitesinin arttırılması konusunda da gerekli adımların acilen atılmasını bekliyoruz. Halen terminal binasının genişletilmesi, otopark ve ikinci pistinin yapılması gibi eksiklikleri bulunan Alanya Gazipaşa Havalimanı’mızın bölgemizin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye gelmesi ulaşım alanındaki en büyük temennimizdir. Bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘a ve projenin gerçekleşmesinde büyük emekleri olan Alanya’mızın Gururu Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu‘na teşekkürlerimizi sunar, Alanya Gazipaşa Havalimanımız konusunda da gerekli adımların atılmasını arz ve talep ederiz’’ dedi