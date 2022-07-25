Başkan Şahin, Kapatılan Mahalleleri Alanya Protokolu İle Değerlendirdi

Başkan Şahin, “Misafirlerimiz ile 1 ay önce yürürlüğe giren Alanya’ya bağlı Mahmutlar, Kargıcak, Kestel ve Avsallar Mahallelerinin de içinde bulunduğu 781 mahallenin yabancı yerleşimine kapatılması kararını değerlendirdik.



Özellikle Vatandaşlarımızın artan kira ve ev fiyatları karşısında daha fazla ezilmemesi için neler yapabileceğimizi istişare ettik.

Daha önce dile getirdiğimiz üzere bu uygulamanın 4 mahalle ile sınırlı kalmamasına, şehrin tamamına yayılması ile ikametgah konusunda herkesin uygun göreceği yüksek bir bedelin kriter olarak getirilmesi önerimizi yeniledik.

Kiralama yöntemi dahil önüne gelen herkese ikamet verilmemesi gerektiğinin altını çizdik. Alınan kararın yabancıya mülk satışının önünde bir engel olmadığını ayrıca ülkemize gelen Rus ve Ukrayna vatandaşlarının 180, diğer ülke vatandaşlarının da hali hazırda 90 gün kalabildiğini hatırlattık. Bir ay geçmesine rağmen İçişleri Bakanlığımızca alınan karar karşısında bugüne kadar ikamet sayısında bir düşüş yaşanmadığı ve halen 50-52 bin bandında yabancının ikametinin artarak devam ettiğine dikkat çektik. Yerli halkı korumak adına ortaya koyduğumuz önerilerimize ilave misafirlerimizin de fikirlerini not ettik.

Önerilerimizin ivedilikle hayata geçirilmesi ile 20-25 bin civarında konutun boşa çıkabilmesinin mümkün olduğuna dikkat çektik. Bu durumda özellikle kamuda çalışan “Sağlık Çalışanlarımız, Öğretmenlerimiz, Emniyet Mensuplarımız, Jandarma Güçlerimiz, Tapu, SGK, Vergi Dairesi ve Nüfus Müdürlüğü Çalışanlarımız” gibi memurların ve işçi kardeşlerimizin daha uygun şartlarda kiralık ev bulabileceği konusunda görüş birliğine vardık.

Katılımcılardan destek gören bu fikirlerimize ilave yeni ve çok güzel öneriler elde ettiğimiz toplantıdan çıkan sonuçların ilgili makamlar nezdinde takipçisi olacağız.

Birlikten güç doğar inancıyla gerçekleştirdiğimiz toplantımıza katılan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor ve toplantımızın hizmetin en güzeline layık Alanya’mız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Birlikte yapacağımız çok şey var” dedi.